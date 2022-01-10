知名Youtuber理科太太（陳映彤）和理科先生John在上個月正式離婚，5年婚姻畫下句點，當時雙方都強調，以兒子Miles為優先，未料，理科先生昨卻在IG發文指控，理科太太以他的精神健康與不能來台理由提交許多禁令，並限制他一周只能見兒子1-2次，甚至有友人看不下去，控理科太太支付結婚、生活以及兒子教育費，面對接連風波，理科太太則發出聲明回應。

對於兩人共同友人深夜在IG留言中對理科先生John的多項指控，甚至寫出John連來台外痔手術的費用都是女方支付，引來理科先生爆氣不滿，理科太太經紀人對此表示，「Evelyn跟我真的不知情也有點被嚇醒，但目前Evelyn希望先跟John私下先好好溝通，不會先做對外回應，可能稍晚一點再跟大家分享。驚擾到大家很抱歉。」

經紀人表示，理科太太跟友人還為此小爭執了一下，友人則說自己真的氣不過，覺得為什麼一個要女方付機票錢才肯回來的父親，搭配上這篇文章，然後是一直辛苦的媽媽被陰謀論責備，才讓她氣不過留言。但因她們真的是很好的朋友，所以目前理科太太就還是先把時間拿去跟John 溝通。

至於前夫John發文指控，理科太太透過經紀人發出3點聲明回擊，表示雙方在調解庭中，達成和小朋友會面次數的協議「但站在情理法，我們還是將情擺前面。只要不影響小朋友作息，Evelyn會提早爸爸跟小孩會面的時間也創造了更多見面機會，遠多於家調官建議的時間」，兒子在聖誕節都是和爸爸一起過，「媽媽對小朋友的愛，一定都是希望小朋友快樂，如果能有機會，會面時間都遠超過原本協調的協議。」

理科太太認為，在孩子面前，雙方就是永遠的家人，「在離婚傳聞出來、到上次調解雙方解除婚姻關係，我們沒有也絕對不會利用公眾人物的影響力提及雙方感情私事或家務事」，至於友人在凌晨氣不過留言，經紀人則強調，她和理科太太都很驚訝、也有點被嚇醒，但理科太太目前希望先和John私下先好好溝通，最後並表示，不希望家務事占用公共資源，「尤其在這麼需要注重防疫的時刻。我稍早也以朋友身分關心了John的狀況了，再次感謝大家的關注。」

理科太太聲明全文：

謝謝大家的關心，我們還是希望大家多關注疫情發展，畢竟這幾天染疫個案增加，希望大家多多加強防疫跟免疫力。

關於友人的深夜留言，Evelyn跟我真的不知情也有點被嚇醒，但目前Evelyn希望先跟John私下先好好溝通，不會先做對外回應，可能稍晚一點再跟大家分享。

John的發言有三件事比較容易引起大家誤解，我們想特別說明一下。

第一，疫情是阻因，但不是主因。John文中提到的時間點，是去年四到五月台灣疫情爆發期間，Evelyn有跟John分享當時台灣的狀況。境外來台或帶著沒辦法打疫苗的小朋友去美國，對他們自己跟對大眾都有極大風險。John打了疫苗，但在去年過年來台又回美國經歷兩次隔離，因此Evelyn在自己還沒辦法打疫苗之前，請他暫等一兩個月疫情稍緩，屆時共渡父親節跟小孩生日。John後來在去年年底回來了。

第二，所有的安排都不脫情理法。John聘請的李律師非常知名且經驗豐富，所以在調解庭中John與Evelyn達成了跟小朋友會面頻次的協議。但站在情理法，我們還是將情擺前面。只要不影響小朋友作息，Evelyn會提早爸爸跟小孩會面的時間也創造了更多見面機會，遠多於家調官建議的時間。除了小朋友學校的表演活動，聖誕節聖誕夜都是跟爸爸一起過。媽媽對小朋友的愛，一定都是希望小朋友快樂，如果能有機會，會面時間都遠超過原本協調的協議。

第三，和孩子一起，就永遠是家人。在離婚傳聞出來、到上次調解雙方解除婚姻關係，我們沒有也絕對不會利用公眾人物的影響力提及雙方感情私事或家務事。即使遇到創作內容相關、或媒體採訪，相信媒體朋友們也知道我們真的是無可奉告，也真的辛苦媒體朋友了。這次友人氣不過的留言，驚擾大家我們也感到萬分抱歉，對於John跟Evelyn的私事，Evelyn希望還是回歸他們自己好好溝通。

我們真的希望家務事能不要佔用到媒體資源，尤其在這麼需要注重防疫的時刻。我稍早也以朋友身分關心了John的狀況了，再次感謝大家的關注。