女星熊熊（卓毓彤）擁有G罩杯上圍，以「國光女神」形象爆紅，火辣外型和率真直爽的個性讓她圈粉無數，卻總是遇人不淑，情路十分坎坷，私密影片還被外流，日前她就在節目上自爆，某任男友竟然在餐廳吃飯時，丟下她偷偷跑去和女性友人激戰。

熊熊日前在節目《綜藝大熱門》提到，她有一任男友很會花言巧語，自稱不菸不酒還很純情，但做出來的事卻不是這樣，某次他們到餐酒館吃飯，遇到一群認識的朋友，對方還將同行友人介紹給男友，熊熊也就不疑有他，和那群朋友一起用餐聊天，沒想到回過神來卻發現男友不見了。

（圖/翻攝自YouTube）

熊熊想離席去找男友，卻不斷被朋友攔下稱：「哦沒有，他去上廁所啦！沒關係啦！」一直找各種理由拖延時間，後來熊熊才發現，那群朋友裡其中一個女生當著她的面說和男友是初次見面，但其實他們私下有過一腿，「他朋友阻止我是因為，他們就是在旁邊做一些有的沒的。」讓人超傻眼。

熊熊近來揮別低潮，將重心放在事業上，一方面也期待新戀情，跟風將手機桌布換成日本歌手美輪明宏，相信能帶來好運，她也分享實測結果，「我經紀人說一換上後，通告電話接不完！」她自己換上之後，副業產品的銷量也跟著飆升，賣到快要缺貨，讓她又驚又喜。