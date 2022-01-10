「安聯e服務Pro」重磅升級上線，數位服務e指完成，打造全「心」保戶體驗！因應行動通訊時代來臨，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽自2018年率先業界導入簡易快速登入的「安聯e服務」行動APP後，於今年1月以”擴充保單重點資訊，整合數位生態圈內容”為核心訴求，升級推出「安聯e服務Pro」，除了重點資訊圖像化設計，清楚呈現投資型保單與標的資訊，讓資訊更具「可讀性」，幫助客戶更快掌握重要資訊之外；APP更內建快捷選單功能設計，串聯安聯e網通，可線上辦理多項保單服務，例如基本資料變更、試算保單借款金額、線上進行保單借款及行動繳費等功能。「安聯e服務Pro」透過創意性、易用性、直覺式操作的設計，以更便民、更貼近民眾日常生活的多元數位服務，為保戶帶來全心感受！

在FinTech年代，數位服務力就是企業未來的競爭力！安聯人壽行銷長副總鄭祥琨資指出，「數位服務力將是未來企業重要的競爭力關鍵指標，企業若不重視數位服務，就無法經營與客戶的關係。」自2016年起安聯人壽即積極推展各種電子平台，讓保戶、民眾可以更直接的與安聯互動，「安聯e服務」行動APP上線4年來，累計使用次數超過700萬次，客戶使用滿意程度超過80％，為了讓客戶享有更好的服務體驗，安聯人壽耗時將近一年的時間重塑保戶App，挑選投保不同類型商品與多元數位接觸點的保戶進行調查，優化後再推出「安聯e服務Pro」，讓保戶能夠在簡單的操作介面中，享有完整又實用的功能服務：

升級重點包括全新圖像式設計，導引直覺式操作，讓客戶快速掌握重要資訊、強化操作便利性，優化使用者體驗、資安防護升級，保護使用者帳戶安全。

因應金融科技浪潮席捲全球，FinTech時代帶來服務模式劇變，「安聯e服務Pro」不斷優化保戶服務App，透過視覺化顧客導向之設計，運用圖像化元素，打造直覺又流暢的使用者體驗和介面，讓保戶隨時隨地體驗行動生活的方便與樂趣。在「安聯e服務Pro」正式上線的同時，安聯人壽還特別加碼推出「安聯e服務Pro全新改版嶄新體驗」贈獎活動好禮雙重抽，即日起至2月28日止為期2個月，第一重好禮：只要更新或下載APP並成功登入「我的保單」，即可享普獎馬上抽（LINE POINTS25點，共10000份，送完為止），更有機會抽中Apple iPhone13Pro256GB；第二重好禮：透過「安聯e服務Pro」完成申請任一線上保單變更功能，免抽即送LINE POINTS66點！