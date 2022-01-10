受惠旗下手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」在美國業績亮眼，預計月中上櫃的連鎖餐飲集團聯發國際（2756）發出大紅包，宣佈今年年終獎金最高八個月，平均三個月，為歷來最高。

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際（2756），2021年前三季累計營收達6.14億元，與2020年同期相比成長31％，美加的營收占比高達58％；去年，公司前三季稅後淨利8千5百萬元，純益率13.93％，稅後EPS5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。

為激勵與感謝同仁的辛勞，聯發國際董事長鄭凱隆宣布，公司依照個人考績表現，今年的年終獎金最高可達八個月，中高階主管平均約五個月，全體員工平均約三個月，是歷年來最高。

在疫情期間，聯發國際有如此獲利與福利，羨煞所有同業。「Sharetea歇腳亭」近年來不斷在海外攻城掠地，尤其積極布局美國，預計美國今年第一季將達131家，此外，今年還將插旗產油大國科威特，後勢表現看好。