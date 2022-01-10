拿到年終該怎麼用？全球人壽10日表示，領到年終獎金建議1/5用來犒賞自己及年節現金流，2/5必須留存作人生第一桶金或買車買房基金，最後2/5應即早規劃、長期累積退休金，建議可依需求，考慮利變還本壽險及利變增額壽險，有現金流、升息增值、資產累積、拉高保額、轉換為退休年金等多種功能，供保戶組合運用。

台灣在2025年即將進入超高齡社會，全球人壽引用勞動部的統計指出，2020年勞工預計退休年齡平均為61.6歲，較2019年多了0.5歲，其中預計61歲以上退休者占54.1％，有增加趨勢，且勞工規劃退休後生活費用來源，仍以「自己儲蓄」占78.4％最多，其次為「新制勞工退休金」、「勞保老年給付」。

也就是未來將因科技及醫療進步，越來越長壽，退休年齡也可能跟著往後延，但若退休金準備不充足，即可能面臨退休金不夠用的「長壽風險」。

因此全球人壽建議無論在哪個年齡，拿到年終獎金都應認真規劃，把錢留住，即20％用來支應過年現金需求，也可犒賞自己一年的辛苦，40％要存下來作第一桶金、買房或買車基金，且隨著年終獎金增加，也可拉高比率，讓 資金快速成長。

年終獎金最後40％，全球人壽建議要即早規劃退休金，可考慮利變還本終身壽險與利變增額終身壽險兩款。還本型是有「雙現金流」，即有固定在保單週年給付的生存還本金，也有依宣告利率有機會拿到的增額回饋金，即可因應退休時的現金需求，若景氣好還可額外多領。

若是不急著有經常性現金流，可考慮增額型，可兼具資產累積及拉高保障兩大功能，當退休時累積到一定規模，也可考慮在無附加費用率的情況下轉換為即期年金，同樣也能有退休現金流。

同時若是現金較充裕者可以考慮短年期繳費，市場上目前如躉繳、二年、四年、六年、10年繳費等都有，若是較年輕、資金沒那麼多，即可拉長繳費時間，如20年繳費等，透過時間累積，一樣可達到存退休金的目的。