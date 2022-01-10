王品集團全新品牌「嚮辣 和牛麻辣鍋」1／11日正式開幕，這是王品集團第七個鍋物品牌，也是第一次結合鍋物與調酒、主打餐酒館風格的麻辣鍋品牌。「嚮辣」提供 6種和牛玩味吃法、頂級海鮮吃到飽、時尚調酒、超過100種自助吧，滿足嗜辣族味覺與視覺雙飽足體驗。

為慶開幕，「嚮辣 」從1／10日至1／30日點「海陸頂級嚮」套餐、並完成FB／IG打卡上傳，或進行Google商家進行星級點評，就可以享用北海道生食級干貝吃到飽（價值199元／人）。加入「嚮辣」和牛麻辣鍋LINE官方帳號，還能抽「海陸頂級嚮套餐」全桌免費券。

「嚮辣」事業處總監許雅淑表示，台灣人愛吃鍋、尤其是麻辣火鍋，根據市調推估，中高價麻辣鍋吃到飽市場，每年可望有近40億元的市場。王品集團從2018年以「青花驕」打入麻辣鍋市場，先後發展出「和牛涮」、「尬鍋」，原有的「聚 北海道鍋物」也轉型成功，決定再切入精緻頂級麻辣鍋吃到飽市場。「嚮辣」首家門店在台北市松江、南京路口的四平商圈，客群鎖定20-35歲、追求精緻美味兼具優雅氛圍的年輕客群，主打單人1000元以內，就能無限享用多種美澳和牛、頂級海鮮，超過100種自助吧，包括甜點法式布蕾、日式生乳燒，以及哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋、「全球獨家」太古氮氣雪梨茶，也推出適合搭配麻辣鍋的5款吸睛調酒。

許雅淑強調，「嚮辣核心的價值『心之所嚮，想辣就辣』，努力滿足消費者吃麻辣鍋的所有嚮往，讓消費者可以感受無所限制的暢辣暢吃暢飲暢聊體驗。」「嚮辣」不僅食材不馬虎，價格也令人驚呼，從最貴的「海陸頂級嚮」只要898／人，就能享用6種和牛、還有伊比利豬、天使紅蝦、草蝦…等，再贈調酒1杯。注重CP值的小資族可以選擇「和牛無限嚮」798／人，同樣能享用6種和牛，以及特選鮮蝦等5種海鮮；不執著和牛的肉控可選擇「就是嚮涮肉」698／人就能享用安格斯黑毛霜降牛、鮮魷…等，超親民價位，絕對是春酒尾牙聚餐的好選擇！

「嚮辣」祭出端上桌就讓人尖叫的網美級豪華三層頂級和牛海陸鐵塔，提供獨家「嚮辣風味和牛」多口味吃法，讓和牛火鍋吃到飽不同風味新選擇。

第一層：3種嚮辣風味和牛-正宗川味香蔥、孜然、麻辣風味和牛，帶有厚度的肉塊更能吃到和牛本身的肉質嫩度，裹足沾料的和牛肉，相當滑口細嫩，經過涮煮後更具風味。再搭配香蔥、孜然、麻辣老饕三味碟，層次更豐富滿足所有老饕的味蕾。

第二層：3種部位鮮切和牛-嚴選熟成極上和牛、頂級和牛霜降、頂級和牛雪花，可一次滿足老饕極致肉慾享受。

第三層：頂級海陸-集結多種不同的海鮮，吃得到天使紅蝦、特級草蝦，絕對是海鮮控們的首選推薦。

「嚮辣」提供5種特色湯頭：蒜香老母雞湯、養顏番茄湯、蕈菇蔬菜湯，其中人氣湯頭嚮辣有骨氣麻辣湯：主廚師法正宗四川麻辣工法，採用20多種四川進口上等辛香料、滿天星辣椒、雞心辣椒、朝天椒、二荊條辣椒與牛油、豚大骨、經繁複工序以慢火4小時炒製，熬製而成的濃郁滋味，是嗜辣者最愛的川派麻辣火鍋，鍋底Q彈鴨血、豆腐、麻辣國產豚大骨無限續點，最讓人驚喜的是調整辣度的「嚮辣球」以吸睛珠寶盒盛裝上桌。粵式胡椒豬肚雞湯，主廚精心秘製，鮮嫩雞腿肉和彈牙豬肚為底，搭配高達14種中藥材像是茂汶花椒、青花椒、白荳蔻、草果、枸杞等細火慢燉，豬肚和雞腿肉層層浸透白胡椒的香氣，燉出的湯清潤香濃，豬肚雞還可無限續點。

「嚮辣」122席座位，裝修主打中西fusion餐酒夜店時尚風格，以復古時髦的嚮辣紅為主色調，讓消費者能沉浸在麻辣鍋的氛圍。吸睛酒吧與自助吧，搭配精緻餐點，非常適合聚餐打卡，「嚮辣」特別邀請知名調酒師Nick Huang聯名設計獨家生日調酒「嚮辣黑森林」，Nick Huang曾在米其林二星「侯布雄法式餐廳」擔任調酒師，也是台北知名酒吧「菱玖洋服」主理人，量身訂製的特調酒，搭配麻辣鍋，預計2月起提供消費者生日聚餐的美好體驗。