國民黨接連挫敗 張亞中剖析問題核心：沒有號召力感動人民

台中第二選區補選由民進黨候選人林靜儀當選、台北第五選區林昶佐罷免案沒過關，藍營再度雙輸。孫文學校總校長張亞中直言，國民黨為何失去對支持者的號召能力，最重要的原因，是主張、立場、方向、策略的模糊不清，導致無法感動民眾，贏得尊重，呼籲儘速確認國家發展的大論述，是重振國民黨的當務之急。

張亞中表示，從四項公投到這兩場投票，國民黨連番重挫，毫無疑問是民進黨操作成政黨對決的成功。民進黨從府、院、黨，到媒體與網軍，完全掌控，以致可以將假的說成真；再者，無限度的刷道德底限，對顏家的攻擊，刨祖填式的不留餘地；其次，從基本盤來分析，藍綠為45：55，只要操作成政黨對決，民進黨府院黨全力動員，自然能夠勝選。

他指出，其實從四項公投到這次的補選罷免，應該很容易贏得勝利。因為，民進黨的施政無能與倒行逆施，早該受到人民的唾棄。中華民國面對太多亟待解決的困境，包括被稱為全球最大的貿易協定RCEP排除在外，競爭優勢將大幅削弱；物價的飛漲、貧富差距、防疫工作的挑戰等等，但在蔡英文的眼裡，統統視而不見，心中只有選舉。

張亞中表示，這次「罷昶」由公民團體發起，而國民黨應該要全力動員，給予最大的支持，作最強的後盾，在這場罷昶行動中，國民黨只有責任、沒有功勞，罷昶成功，功勞應該全數歸功給公民團體，但是罷昶失敗，國民黨要一肩扛下所有責任，因為政黨有組織動員的能力，無論人力、財力、資源應該全力挹注。

他說，中國國民黨今天最大的問題核心，就是失去感動人民的力量。今天應該要去思考，支持者在哪裡，是那些軍公教、台商、華僑，以及享受兩岸和平紅利的農、漁民，國民黨要跟他們站在一起，傾聽他們的聲音，提出一套兩岸和平的大論述，擬定國家發展的明確方向，讓人民清楚知道該往哪裡走。

張亞中認為，但今天國民黨囿於民進黨所形塑的所謂「主流民意」，對於歷史文化身份認同、兩岸敵對關係的解決等問題不敢碰、不敢講，長此以往，自然流失民意的支持。

針對國民黨主席朱立倫將啟動2022的提名機制，張亞中指出，提名人選固然重要，但更應該念茲在茲的是，如何救中華民國，而不只是單純的讓國民黨贏得政權，因此，應該清楚的提出兩岸和平大論述，讓兩岸的敵對狀態獲得解決，這才是中國國民黨存在的價值，也才是能夠感動人民，展現動員能量的基礎。