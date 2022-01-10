最近大家應該都被美輪明宏桌布洗版了吧！美輪明宏的桌布之所以會大紅主要來自日本的都市傳說，據傳只要將日本藝人「美輪明宏」設為手機桌布就能為新年開運招財、招桃花，因此連不少人都跟風，想藉機發財一波，然而近日卻有名女網友在Dcard上發文表示，自己因鼓吹男友更換美輪明宏桌布，卻害得男友的帳戶被盜，損失了近50萬元，大喊：「衰事倒是很靈驗。」

大家覺得美輪明宏桌布靈驗嗎？(圖/翻攝自Dcard)

原PO詳述，因近日美輪明宏桌布討論度再創新高，於是她在睡前(凌晨2：38)便請男友將桌布換成「有助發財」的美輪明宏，不料上午醒過來卻發現男友在半夜時發生了悲劇，原PO男友敘述自己的帳號被盜，原因一查，發現可能是將「助記詞」抄寫在微信上，助記詞是私鑰的另一種表現形式，目的是為了幫助用戶記憶、記錄複雜的私鑰，避免抄寫錯誤，一般如此重要的資訊只會手抄在筆記本上，不會將其洩漏在網路上，也難怪原PO男友的帳戶被盜的機會大增。

大家覺得美輪明宏桌布靈驗嗎？(圖/翻攝自Dcard)

也因原PO男友帳戶被盜時間凌晨2：32分，讓原PO不禁懷疑，雖然是先被盜後才換桌布的，但因兩者的時間點實在太過相近，會不會美輪明宏的桌布其實靈驗的不是好事，是衰事，因此發文奉勸各位網友別再跟風換桌布了。

原PO男友將助記詞放在微信上 (圖/翻攝自Dcard)

貼文一出，不少網友都覺得原PO邏輯死亡，認為此件事麼看都是原PO男友問題比較大，紛紛表示：「不手寫助記詞風險本來就很高」、「我覺得是他自己資安意識的問題，不要牽拖桌布」、「相信這個圖會讓人變衰，兩種都蠻荒唐的」、「這個桌布只是好玩有趣，不用怪來怪去的」、「助記詞本來就是要手抄，被盜真的活該」所以真的跟桌布無關啦！建議大家有關個資的東西還是別放在網路上，以免遭到有心人士利用喔！