歲末年終之際，不少去年因疫情停辦尾牙的公司行號，今年準備恢復，餐廳業者也磨刀霍霍，欲搶一波旺季財。不料中央流行疫情指揮中心9日宣布，因應疫情升溫，「即日起禁止逐桌敬酒、敬茶」，餐廳業者聞訊崩潰，「不能敬酒，那誰還要辦尾牙」，擔心接下來恐接到大量退訂電話。

桃機群聚擴散至社區、學校，9日一天內暴增12起本土確診，指揮中心隨即宣布防疫政策緊縮，除了運動、唱歌、演講等「把口罩戴回去」，好不容易恢復的逐桌敬酒，也一併禁止。許多餐廳業者好不容易盼到尾牙旺季，「看能不能補一些業績回來」，希望又破滅了。

北部知名餐廳主廚透露，去年至今別說尾牙、婚宴接沒幾攤，連假日的家庭聚餐都少很多。解封後的「報復性」消費，看起來都往國旅去了，在預算排擠效應下，餐廳生意雖轉好，卻沒有明顯成長。

本月進入尾牙旺季，正期待企業界出手，也確實接到團體餐敘訂單，沒想到現在爆出本土疫情，又充滿不確定性，「櫃台聽到電話響，不是開心地期待對方訂位，反而擔心這通電話打來取消」。

部分業者也在觀望，萬一疫情止不住，或許年前乾脆別接單了，畢竟冒著「確診者足跡」風險，還不如直接放假，年後再說。

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