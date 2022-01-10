春節的腳步越來越近，在大陸，這個春節究竟能不能回家？返鄉又要滿足哪些條件？民眾返鄉過年必須先詳細瞭解各地防控政策。根據統計，目前已有天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」。

河南省全省也提倡就地過年，非必要不返鄉、不出省。河南省表示，將全力做好春節疫情防控。春節將至，提倡就地過年，非必要不返鄉、不出省，省外返豫來豫人員和省內重點行業人員返鄉實行報備制度。

據微信號「天津發佈」1月8日深夜消息，天津市津南區發現新冠病毒感染者，天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發佈2022年1號通告。其中要求，非必要不離津。廣大市民群眾非必要不離津。各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離津要求。

此前，天津已經提出，天津市發生本土疫情期間，嚴格落實涉疫區域人員「非必要不離津」。在此基礎上，大力宣導非涉疫區域人員「非必要不離津」，自願在津過年。

1月2日，瀋陽市疾控中心發佈提醒，根據目前總體疫情防控形勢，「雙節」期間非必要不離沈，非必要不要前往報告新冠肺炎本土確診病例和無症狀感染者地區。

遼寧省疾控中心也提到，非必要不離遼，非必要不前往報告新冠肺炎本土確診病例和無症狀感染者地區。

北京市疾控中心表示，北京冬奧會和冬殘奧會舉辦在即，鑒於國內外疫情現狀，堅持非必須不出境，宣導市民在京過年，非必要不出京，但不搞「一刀切」，鼓勵春運期間錯峰、避峰返鄉、返崗、返校，讓留京、離京的市民都能安心過好年。

上海明確，除返鄉探親、必要公務等以外，非必要不離滬、非必要不出境，鼓勵在滬過節，儘量減少人員流動。出行時，做好個人防護、手部消毒等，開展每日自主健康監測。

2021年12月31日，內蒙古提出，鼓勵公眾就地過年，全區黨員領導幹部、機關事業單位、國有企業等工作人員帶頭落實在當地過年。執行時間為印發之日起到2022年3月15日。

寧波市提出，鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高留甬員工春節期間堅守崗位積極性。

寧波市對2022年1月26日至2月10日期間在寧波市規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）和重大專案施工企業一線生產崗位工作，且2021年12月在甬繳納社會保險的非寧波市戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每天100元，每人最高不超過500元。

同時，寧波市鼓勵返鄉員工儘早返崗。2022年2月1日至2月28日，對自行到寧波市企業（不含國有及國有控股企業）返崗就業的市外員工（含春節期間堅守崗位的留甬員工調休返崗），符合條件的給予返崗交通補貼，補貼標準為市外省內100元／人、華東地區300元／人、華東地區以外500元／人。

紹興市上虞區新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控指揮部發出通知，支持員工留虞過年。對區內規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）、農業龍頭企業、規上建築業企業中在2022年1月26日至2022年2月10日期間留虞的市外員工（以社保繳納為准）給予每人1000元補貼。有效期至2022年3月底。