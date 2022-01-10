行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議並表示，近日國內發生桃園機場疫情、社區疫情傳播風險亦上升，雖仍在控制之中，但仍須嚴守邊境，將加強疫苗覆蓋率、通報、採檢措施、並落實實聯制及高風險場域管理。

指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為80.25％，第2劑為70.86％，基礎加強劑0.06％，追加劑為1.33％，共已施打約3567萬人次，其中12-17歲已接種第2劑之部分，截至1月8日，約為74.9萬人次，年齡層戶籍人口接種率為63.3％。

指揮中心說，為了讓全民順利接種第3劑，除了與地方政府合作重啟施打站，近日也將更新COVID-19中央公費疫苗預約平台的系統，於適當時機重啟。

指揮中心表示，桃園機場群聚感染事件，除第1波已匡列採檢部份外，近兩日更擴大篩檢8千8百多人，確診病例數和確診的接觸足跡都尚在可掌控中。而機場、防疫車隊等相關防疫作業流程都已調整，亦有「護理台灣隊」協助。

指揮中心指出，機場將針對長程航班入境旅客，擬自明日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。

蘇貞昌說，除感謝「護理台灣隊」外，也感謝第一線防疫人員，特別是在春節將至的這段旅客入境高峰期更是辛苦，會請相關單位從寬提供相關津貼及補助，也藉以確保相關防疫措施的落實。