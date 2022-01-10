迎接虎年的到來，太魯閣晶英酒店於1月31日（除夕）至2月5日（初五）推出春節一泊二食住房每人8500元+10％起，透過官網訂房再享每房折抵1100元，套裝耶日起開賣。

歡度新年，太魯閣晶英酒店連假期間規畫有熱鬧的民俗市集活動，以及趣味的懷舊遊戲陪伴房客歡喜迎新，現場更安排有抽紅包活動，豐富獎項包括太魯閣晶英住宿券、在地旅遊體驗獨木舟、賞鯨或單人遊艇、花蓮知名伴手禮-吳府其馬舖、官老爹及電器Honeywell空氣清淨機等各項好禮。

新春時節闔家團圓向來是中華文化的重要習俗之一，太魯閣晶英酒店從除夕到初五，特別規劃一系列豐富活動，包含「古箏獨奏表演」、「春聯揮毫」及初一限定「祥獅獻瑞」活動熱鬧迎春，另打造「趣味山中市集」營造歡樂的傳統過年氛圍，包含DIY手作體驗，象徵豐收的「米篩掛飾」或寓意招財旺富的「金錢樹苔球」。亦有豐富多元的闖關遊戲，如彈弓射擊、射飛鏢、撈金魚、比大小等，讓旅人搏手氣贏大獎，此外，酒店也特別在初二至初四加開「白楊步道」走春趣的館外行程，由資深的故事員帶領房客享受世界級景觀步道，在水濂洞中體驗大自然SPA的快感。

為維持服務品質及遵守防疫規範，太魯閣晶英酒店在農曆春節期間，不僅強化各區域消毒清潔，更提前佈署於飯店餐廳、公廁、娛樂館、健身房、瑜珈教室、員工餐廳等空調出入口，加裝紫外線抑菌設備，建構空氣清淨防護網，清掃完成的房間也會立即放置醫療級「紫外線消毒燈」進行照射，全面加強「房」禦力。餐飲服務方面則是採取各餐期時段及排隊人潮分流計畫、定時消毒餐檯及桌面、增設餐檯防飛沫透明罩等，每位用餐旅人皆須於取餐時全程佩戴口罩，以提供一個安心無虞的用餐環境。

虎年喜迎新春，家家戶戶齊聚團圓，以豐富美食點綴年節重要時刻，太魯閣晶英酒店主廚團隊以「在地鮮選」概念全新演繹台菜，為旅人獻上揉合中式經典與西式創新的豐富佳餚，梅園中餐廳選用花蓮當地食材，打造豐富精緻的年菜料理。而衛斯理自助餐廳也提供豐盛的應景料理，廚藝新風情為虎年更增添新氣象。針對入住行館的旅人，酒店亦提供宵夜餐食，親子共遊的旅客更可以在宴會廳中特別設置的兒童遊樂區中同歡，闔家一起歡樂圍爐，共享天倫之樂，酒店為每位旅人呈上福虎新年好兆頭，齊聚迎春過好年。