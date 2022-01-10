哈薩克上週爆發脫離蘇聯獨立30年來最致命的暴力事件，前總理卡茲黑格丁今天表示，總統托卡葉夫與勢力龐大的前總統納札爾巴耶夫決裂之後，必須儘快鞏固權力。

示威群眾5日在最大城阿拉木圖（Almaty）縱火攻擊建築物之際，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）火速解除納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）國家安全委員會負責人的職務。

81歲的納札爾巴耶夫2019年卸下總統職務後，仍靠著國家安全委員會負責人一職在幕後操控。

前總理卡茲黑格丁（Akezhan Kazhegeldin）告訴路透社，托卡葉夫必須讓外界了解誰才是真正的老大。托卡葉夫雖然2019年即已就任總統，但一直活在主宰國家30年的納札爾巴耶夫陰影之下。

卡茲黑格丁表示：「社群上很多人還有批評者，都一直說他是納札爾巴耶夫提名的人，納札爾巴耶夫在他背後操控他。」

「現在他擁有完全的行政權，問題是他是否會運用，他必須發號施令。」

卡茲黑格丁1990年代曾在納札爾巴耶夫底下任職總理，當時托卡葉夫是外交部長。卡茲黑格丁後因貪瀆疑雲而辭職，目前流亡英國。