Klay gets his first bucket‼️ pic.twitter.com/QkDxM83n12 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 10, 2022

歷經相隔941天的等待，「浪花弟」克雷湯普生終於回歸了！過去兩季因為膝蓋十字韌帶與腳跟阿基里斯腱斷裂兩次重傷缺陣的浪花弟，10日宣告傷癒復出，他先發打了20分鐘，投18中7，含三分球投8中3，貢獻17分，幫助勇士在主場96比82擊退騎士，柯瑞也有28分、5助攻與5籃板。

為了歡迎克雷湯普生回歸，臀部受傷的卓雷蒙格林還刻意跳球後故意犯規才下場，浪花弟也在開賽才19秒，就靠上籃拿到回歸第1分，儘管首節他才打4分鐘就下場，隨後柯瑞卻宣告三分手感恢復，個人連進4顆三分球，光在首節就拿14分。

打到上半場還剩4分23秒，勇士重新換上克雷湯普生，他竟然上演切入單手爆扣，徹底展現滿血回歸，接著更投進招牌三分外線，讓他生涯總分突破12000分，他卻很快吞下第3犯，上半場打完，勇士51比46領先，浪花弟進帳7分。

第3節才開始，克雷湯普生隨即連兩次後仰跳投命中，且投進三分外線，一個人包辦勇士下半場前7分，也幫勇士逐漸擴大領先優勢，甚至領先到24分，不過他在第3節也只打差不多4分鐘就下場休息，直到比賽還剩9分39秒又上場。

騎士靠著隆多的三分外線，一度縮小差距到10分，可是克雷湯普生最後3分39秒投進三分球，幫助勇士穩住局面，接著被換下場休息，儘管全場勇士球迷高喊「我們要克雷！」可惜勇士總教練科爾不為所動，畢竟勇士已經控制場上局勢。