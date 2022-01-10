據新華社的消息，解放軍駐港部隊新聞發言人吳韜9日發布，武警部隊副參謀長彭京堂少將接替原司令員陳道祥為駐香港部隊司令員。這是首次由武警系統的將領掌舵駐港部隊，更重要的是，彭京堂之前還是新疆武警總隊的參謀長，專責新疆反恐多年，其中赫赫有名的「山鷹」突擊隊就由其指揮。

彭京堂曾任中國人民解放軍濟南軍區某旅旅長 ，中國人民解放軍濟南軍區司令部軍訓部部長，更曾擔任新疆武警武警總隊參謀長。在香港2019年歷經「反送中」運動後，北京此時派出有豐富反恐經驗的武警猛將來統率駐港部隊，強力維穩意味不言而喻。

新任駐香港部隊司令員彭京堂表示，將與駐軍全體官兵一道，堅決聽從黨中央、中央軍委和主席的指揮，全面貫徹「一國兩制」方針，依法履行防務職責，堅決捍衞國家主權、安全、發展利益，堅定維護香港長期繁榮穩定和長治久安。

值得關注的是，駐港部隊的歷任司令員都是來自各個軍區，這是第一次由武警系統出任。而且，網上關於彭京堂的公開資料並不多，也增添這次人事安排的話題性。

不過，彭京堂反恐京經驗豐富。武警部隊是新疆反恐的主要力量。大陸國家主席習近平去年7月曾向武警部隊新疆總隊一機動支隊特戰大隊特戰中隊頒授「反恐尖刀中隊」獎旗。

而身為新疆武警總隊參謀長的彭京堂，就是新疆反恐的前線總指揮，曾親歷過多場的反恐實戰，旗下的「山鷹」突擊隊更是解放軍的頂尖戰鬥部隊，是大陸僅有三支擁有臂章的突擊隊之一，其他兩支「獵鷹」和「雪豹」主要守據京城，「山鷹」隊員被稱為幽靈戰士，來無影去無蹤。

彭京堂就說過，「山鷹」一直苦練反恐實用的射擊法，如記憶射擊、本能射擊，目標指向射擊等。單2018年一年，「山鷹」的彈藥消耗量，就達到其他部隊三年總和，而2019年前8月前彈藥消耗量就已遠超2018年整年。

解放軍駐港部隊由中國人民解放軍陸軍、海軍和空軍部隊組成，隸屬南部戰區。駐港部隊軍費由大陸中央政府負擔，部隊由中共中央軍委會直接領導。