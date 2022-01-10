紡織股得力(1464)去年12月單月營收10.85億元，創歷年單月次高，月增13%，年增7.9%；累計全年營收104.9億元，年增22.8%。得力日前法說會，宣布在大陸的浙江福發廠區和杭州得力廠區，分別獲搬遷補償金額0.9億及5億人民幣。公司將在海安經濟技術開發區新建廠，新廠南通得力紡織，於110年3月15日董事會通過投資額美金6000萬元，目前已投資金額為美金500萬元。

得力間接持股100％子公司杭州得力紡織，已與杭州錢塘新區城市有機更新指揮部辦公室，簽訂非住宅房屋搬遷補償協議，總金額人民幣5億元（約新台幣22億元）。市場預期，得力此筆交易的處分利益，將在2022年的上半年可入帳。

據指出，南通得力紡織位於海安經濟技術開發區常安紡織科技園，具有國家級經濟技術開發區的優勢，海安開發區現有國家級高新技術企業占全南通市的三分之一，在地理位置上，地處江蘇省南通、鹽城、泰州三大省轄市的結合部，靠江靠海靠上海，是蘇中水陸空交通要衝。該開發區著力圍繞先進裝備製造、新興產業、現代紡織三大產業集群，形成軟體服務外包、新能源、新材料、電力裝備、鍛壓機械、電梯整機及部件、汽車配件、紡織、絲綢、化纖等十大特色板塊。

得力主要品牌客戶以UA、Adidas等服飾廠為主，得力去年下半年營收，自7月開始就呈現月月高以及季季高的向上趨勢。得力為台灣平織布大廠，產品以長纖布為主，主要產能分布於台灣台南與中國杭州和越南等地。