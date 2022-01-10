美系外資出具最新報告，認為工業電腦廠樺漢(6414)2021年12月、第四季營收表現符合預期，看好具彈性的IT資本支出需求、零組件短缺紓緩、成本壓力降低及結盟綜效將帶動毛利率提升，有望推動今年本益比重估提升，維持「買進」評等、目標價調升至295元。

樺漢2021年12月自結合併營收115.86億元，月增達15.25％、年增達13.01％，帶動第四季合併營收296.39億元，季增達26.17％、年增達15.84％。累計全年合併營收960.8億元、年增達14.26％，全數改寫歷史新高。

美系外資指出，樺漢去年第四季營收主要受惠半導體資本支出需求強勁，推動帆宣的系統整合業務營收季增37.51％、年增59.96％。而S&T/Kontron的品牌通路及網通、設計製造業務亦出現季節性改善，營收季增約20％，整體表現符合預期。

展望2022年，樺漢集團對營運持續成長深具信心，主因受惠於智聯網（AIoT）、5G、雲端及半導體的市場成長趨勢明確，帶動三大事業體業務拓展空間良好，且目前在手訂單創歷史新高，整體訂單能見度達逾2年，有助未來營運維持雙位數複合成長率目標不變。

同時，樺漢轉向強調創新平台融合的IPC 3.0策略，續聯發科及威盛後獲Google入股投資，透過軟體整合和工業元宇宙擴增實境（AR）應用APP，進一步豐富樺漢可穿戴設備功能。與Google Cloud更緊密整合將提供雲端至邊緣的解決方案，促進客戶採用及相互銷售契機。

美系外資認為，除了具彈性的營收成長前景外，隨著零組件缺料紓緩及成本降低、結盟綜效顯現，樺漢今年毛利率亦可望提升，可望推動股價本益比重估並進一步提升。將2021～2023年獲利預期小幅調升1～6％，維持「買進」評等、目標價自267.43元調升至295元。