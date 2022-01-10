歐洲央行(ECB)管理委員會成員Isabel Schnabel指出，如果能源價格持續飆漲，ECB需要採取措施來抑制高通膨，特別是那些由綠色轉型帶來的通膨。

通膨率在上個月創下5%的歷史新高，是ECB的2%目標兩倍多，但ECB迄今尚未收緊政策，該行辯稱，由於高通膨主要是由暫時性的一次性因素帶動，物價增長將自行放緩。

Schnabel在周六一次演講中說，綠色轉型在中期對通膨有上行壓力；不斷上升的能源價格將偏離原先的政策。

Schnabel視出有兩種情形將讓ECB不得不改變貨幣政策，其一是較高的能源價格是否會傳導到其它經濟領域，並改變定價行為。但到目前為止，工資和工會的要求仍維持相對地溫和。

第二種情形是如果能源的價格嚴重地受到碳稅和綠色轉型的影響，讓通膨率超過目標。

Schnabel補充說，在轉型期當中，供需失衡可能仍將持續，碳價可能進一步上漲，這意指著能源和電價對於消費者物價通膨的貢獻可能超過其中期的歷史常態。Schnabel認為碳稅不太可能會成為經濟成長的負面因素；研究顯示，它通常會有輕微的正面影響。