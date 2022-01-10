胡潤研究院10日公布「2021胡潤中國民營企業可持續發展百強榜」，列出了100家最符合聯合國17個可持續發展目標的大陸民營企業。大陸乳業巨頭之一的伊利股份居榜首，電信設備巨頭華為屈居次席，大型房企碧桂園排行第三。海爾智家、中國平安和復星國際則並列第四。

路透報導，報告指出，百強企業裡頭，以藥明康得、邁瑞生物為代表的醫藥保健企業上榜最多，多達13家；其次是以阿里巴巴、騰訊為代表的大眾網路服務行業亦有10家。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，有一些企業在有些目標上做得比較好，比如電動車企業雅迪集團在節能減排方面非常突出，2020年單車生產能耗年減25％，單車溫室氣體排放量年減33％；百度在技術創新方面處於領先陣營，已連續四年在人工智慧專利申請量和授權量方面排名國內第一。

聯合國制定的17個可持續發展目標包括目標1無貧窮，目標5性別平等，目標13氣候行動等，有169個具體目標，旨在2030年之前以綜合方式徹底解決社會、經濟和環境三個維度的發展問題，轉向可持續發展道路。