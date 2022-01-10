在美國上市的大陸房企房多多宣布，1月4日收到納斯達克上市資格部發出的退市警告，因在2021年11月19日至2022年1月3日期間，該公司的美國存托股票30個連續交易日的收盤價每股低1美元，目前不符合納斯達克上市規則中規定的最低股價要求。

據了解，按照納斯達克的交易規則，上市公司持續30個交易日股價低於1美元將觸發退市機制。根據納斯達克上市條例，公司需在2022年7月5日之前符合每股股票最低買入價的規定。

房多多7日收報0.37美元，跌3.1％。房多多於2019年中上市，2020年和2021年年線各重挫51.42％和93.93％，2022年新年開市第一周再跌20％。

房多多表示，公司已獲得180個工作日的寬限期，將於2022年7月5日到期。只要在這180天期間，房多多ADS的收盤價可以至少連續10個工作日內為1美元以上，就不會有退市的風險。如果公司在180個工作日內未能達到上述規則，則公司會繼續爭取額外的時間。