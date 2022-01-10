觀音老翁機車不見，上門找警察，結果竟是同住的外甥借走。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市觀音區一名黃姓老翁，10日上午欲出門時，發現停放於自家門口的機車不翼而飛，黃翁急忙報警求助，員警獲報後循線在忠愛路與山坪路口攔下疑似偷車的陳男，詢問後得知陳男是與黃翁同住的外甥，只是臨時借用黃翁的機車並非偷竊，經黃翁至派出所確認無誤後，這起「烏龍竊案」也宣告偵破。

大園警方表示，黃姓老翁昨日晚間回家後將機車停放於自家門口，今天早上準備出門時，卻發現機車不見了，詢問太太也不知道車子在哪，黃翁心急如焚至新坡派出所報案協尋。

員警受理後立即調閱其住家附近及沿路監視器，發現一名身穿黑色外套的男子將該機車騎走，一路往中壢方向行駛，警方立即通報線上巡邏警網前往攔查，並在忠愛路與山坪路口將該名男子攔下。

陳姓男子被員警攔下後嚇了一跳，一頭霧水，經員警詢問後，陳男才表示該機車是其姑姑所有，因他早上臨時有事要去學校一趟，但他的機車正在維修，便借了姑姑的車來使用，但姑姑及姑丈都在睡覺，才會沒有告知就將車騎走。

警方隨後也通知黃姓老翁至派出所確認，黃翁得知事情原委後總算鬆了一口氣，頻頻向員警道謝，感謝警方短時間內就幫忙偵破這起「烏龍竊案」，大讚警方的高效率。