台中第二選區立委補選，由民進黨候選人林靜儀以8萬8752票當選。選前替顏寬恒站台的國民黨前立委柯志恩，看到顏寬恒面對鋪天蓋地的抹黑、祖宗八代都被翻出來，相當不忍心。而選舉結果出爐後，柯志恩嘆，終究沒撐過這場「總統規格」的選戰，以自己對顏寬恒的了解，他就是淡淡的接受這個結果，然後對鄉親的力挺感念在心，也應會再思考是否還要再次忍受這樣的選舉人生。

「顏寬恒終究是輸了。」柯志恩昨（9）日在臉書表示，這個結果在投票前兩天，與羅智強應邀南下幫忙街講時就有些心理準備，從下午站到晚上，中間與顏寬恒通了電話，要他挺住，連續58天，24小時的被各種媒介轟炸，沒有很強的心理素質大概早垮了。顏寬恒在電話中表達感謝，對於現階段處境就是咬牙硬撐。投票結果出爐，柯志恩感嘆，終究沒撐過這場「總統規格」的選戰。

選前柯志恩、羅智強至沙鹿區拜票挺顏寬恒。(資料照／取自中視新聞影片)

以自己對顏寬恒的了解，柯志恩說，他就是淡淡的接受這個結果，然後對鄉親的力挺感念在心，至於未來，應該會再思考一下，是否還要再次忍受這樣的選舉人生。

柯志恩指出，台灣不缺選舉，不怕沒戰場，對於當選的及繼續留著的，就好好的做好民代監督服務的角色，如果仍天天上節目不開會，2024很快就到，到時憑藉的可是在地的服務口碑，不會再有這種帝王等級的加持了。且選完了，所有的媒體應該可以開始關心疫情而非只有顏家土地了吧。