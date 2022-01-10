馬利籍足球球星古里巴利（Ousmane Coulibaly）以卓越的球技在球場上發光發熱，前景一片看好，但在8日所舉行的卡達星級聯賽上，古里巴利踢球踢到一半突然倒地不起，在地上不斷抽蓄，嚇壞現場所有人，主辦單位只好緊急終止比賽並將他送醫急救。

根據每日星報等多家外媒的綜合報導，現年32歲的古里巴利目前正效力於沃克拉體育俱樂部（Al-Wakrah），在8日舉行的卡達星級聯賽（Qatar Stars League）上，他們出賽對上球隊艾雷恩（Al Rayyan），在比賽現場展開激烈的對戰，但上半場進行到40分鐘左右，古里巴利便疑似心臟病發作，突然倒在球門前，在地上扭動身體、不斷抽蓄。

隊友見狀後立即衝上前關心，主辦單位也緊急暫停比賽，讓場邊醫護人員察看古里巴利的情況並趕緊將他送醫治療，而事發當時艾雷恩隊以1比0的成績領先沃克拉隊，但在古里巴利倒下後雙方也同意停止比賽。

事後，卡達星級聯賽主辦單位事後發聲明表示，古里巴利經過醫生診斷確實罹患心臟病，目前的重點會先放在球員們的健康狀況上，並希望古里巴利能早日康復，同時也感謝2支球隊的醫療救護人員，在第一時間緊急救治給予協助才沒有讓憾事發生。影片曝光後引起網友熱烈討論，並祈禱古里巴利早日康復。