迎接全球數位經濟發展浪潮，加速創新科技應用多元布局，全台最大即時外送平台foodpanda於今（10）日宣布將加碼投資6 億元台幣，擴編既有的亞太數據科技支援中心成為全球創新應用研發基地，並對外徵求百名軟體開發人才。該團隊將負責全球foodpanda APP創新應用及新服務功能研發，以展現集團加深數位多元布局，打造全方位生活應用平台的企圖心。

這是foodpanda繼2021年下半年度，在台成立亞太數據科技支援中心後再度加碼投資。除擴編現有大數據應用團隊，同時將全球foodpanda核心的創新應用研發業務落腳台灣，高度顯現對台灣科技軟實力及數位人才的肯定。

foodpanda徵才計畫已在日前正式展開，上半年預計招募100名軟體及雲端領域人才，鎖定具跨國軟體開發協作經驗的高階經理人、前端及後端工程師，APP開發高手等職缺。由於全球數位平台經濟產業正處於高速成長期，亟需要熟悉雲端技術的工程師加入，挑戰全球等級的流量，foodpanda除了開出極具競爭優勢的薪資條件。此外，每年再依公司營運狀況及個人績效，發給獎金。同時提供優於法令的福利，包括有薪病假、生日假、彈性假不補班、教育訓練補助、部門聚餐、餐費補助、健檢補助等。

未來台灣團隊除與德國、新加坡等地創新中心的國際菁英跨國密切合作外，團隊所開發的產品將提供橫跨歐亞洲、超過20個國家的用戶使用；同時，foodpanda亦希望借助科技力量，有效提升外送產業鏈運作效率，減少資源浪費，落實企業環境永續責任。對於科技人才重視的工作團隊文化，則強調組織扁平化管理、溝通管道透明，鼓勵創新與自由發揮。

foodpanda總經理方俊強表示：foodpanda自去年成立亞太數據科技支援中心，透過產品技術服務的強化，即帶動亞太地區提升整體企業運能，創下營運成長新高峰。接下來，多項APP新應用計畫正在緊鑼密鼓地籌備中，台灣將成為研發的核心樞紐，以持續提升消費端的服務體驗。