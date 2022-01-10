新北市消防局今在市府舉辦「消防救災救護車輛、住警器暨防疫物資聯合捐贈典禮」，新北共受贈12輛救護車、10台災情勘查車、10輛電動機車、1.5萬顆住警器及防疫物資價值逾1億元，新北市長侯友宜今受贈並頒贈感謝狀給43個愛心人士及企業，他說，愛心彌補新北市資源的不足，會將這些愛心捐贈發揮最大功能，讓新北能不斷翻轉，努力認真做事，守護新北安全是他身為市長的責任。

侯友宜表示，他到新北市12年，警政體系出身的他，對安全非常重視，因為安居樂業第一個字就是安，沒有平安什麼都沒有用，新北市有400萬人口，人均預算六都人均最低，每人僅有4.4萬，少沒關係，因為我們有最多人口跟愛心正向力量，借用大家的力量，讓救災救護第一線能發揮更大功能，所以他才會成立好日子愛心大平台，把資源用在需要的人身上或買需要配備。

侯友宜說，各位善心人士熱心奉獻捐贈車輛器材及物資，總金額超過1億元，更能讓市民的生命財產安全獲得更多保障，創造安居新北的優質環境，給予市府施政最大的支持及肯定，消防局必定會善用所受贈的救災救護車輛裝備，給予市民更高的服務品質，打造「友善風氣，宜居城市」的目標。