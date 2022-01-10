中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右一），10日上午在桃機前進指揮所指揮官王必勝（右二）等人陪同下，視察11日即將實施的長程航班旅客COVID-19落地採檢作業新規定，了解桃園機場規畫的相關採檢作業、旅客動線，以及確診旅客候送等入境防疫作為。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前右二），10日上午在桃機前進指揮所指揮官王必勝（前右一）、桃園國際機場公司總經理但昭璧（前左一）等人陪同下，視察11日即將實施的長程航班旅客COVID-19落地採檢作業新規定，了解桃園機場規畫的相關採檢作業、旅客動線，以及確診旅客候送等入境防疫作為。（陳麒全攝）

1日即將實施的長程航班旅客COVID-19落地採檢作業新規定，若旅客在入境採檢時確診，將由在空橋下等候的救護車送醫。（陳麒全攝）

1日即將實施的長程航班旅客COVID-19落地採檢作業新規定，若旅客在入境採檢時確診，將由在空橋下等候的救護車送醫。（陳麒全攝）

近日來境外入境確診案例暴增，大多數又以美國等長程航線旅客居多，中央流行疫情指揮中心調整入境採檢規定，11日零時起，長程班次需在機場採檢陰性，才放行入境，指揮官陳時中10日上午到桃機視察相關旅客採檢、入境動線規劃，希望藉此篩檢出一部分的人，強化對國內安全性的保護。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，10日上午在桃機前進指揮所指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理但昭璧、疾管署北區管制中心主任巫坤彬的陪同下，視察11日即將實施的長程航班旅客COVID-19落地採檢作業新規定，了解桃園機場規畫的相關採檢作業、旅客動線，以及確診旅客後送等入境防疫作為。

陳時中表示，新的入境規定是希望在第一線、還沒有入境之前，能把一定的病人在桃機進行篩檢，在還未入境與國人接觸的情況下，若有確診患者，就直接由救護車送醫，如此可阻絕一定比例確診者，對於後續在入境大廳的安全、清潔人員、防疫計程車、防疫旅館及防疫旅館其他人員的安全，都會有很大的幫助。

陳時中指出，麻煩桃機公司做了很多配合、整個行政流程的改變，這是非常重要的任務，尤其從下個星期開始，將有大量的旅客入境，如果能夠在桃機篩檢一部分的人起來，可以等比例讓安全性的保護增加。透過護理人員的協助，讓大家在一些容易忽略的地方能逐步改善，透過這樣的方式讓桃園機場安全提升，讓邊境的守護更好。

另外，對於短程航班的考量規劃，陳時中說，目前還沒有考量，但相對來說，離台灣越遠的國家染疫的情況越重，指揮中心先完成長程航班的規劃，若染疫情況是重的、高的地區，再額外往上規劃。

因為已有幾起孩童確診案例，是否開放孩童注射疫苗，陳時中表示，小朋友的部分需專業的衡量利弊，不能因為有小朋友染疫就要全面注射，還是要經過專業考量，若有比較好才開放施打，很多疫情嚴重的國家，也開始開放5歲到11歲的兒童注射疫苗，但疫情情況完全不同，在嚴重的疫情中威脅就比較大，當然是利大於弊，但以台灣的疫情狀況來說，是否利大於弊需要一些統計，還有相關的基礎去衡量。