大陸教育「雙減」政策持續發威，補教業經歷史無前例寒冬。大陸補教業巨頭新東方創始人俞敏洪在其微信公眾號發布「年終總結」文章時表示，去年新東方營收減少80％，辭退員工高達6萬人，算上退學費等現金支持就逼近200億人民幣。不過，俞敏洪也透露，未來新東方未來除了將大海外中文市場的投入，也將發展農產品銷售電商平台。

綜合香港01等媒體報導，俞敏洪稱，「年終年初，都是總結過去、規畫未來的時節。」1月4日、5日，連續兩天，新東方總部的各部門和各子公司進行工作述職，對2021年的工作進行總結，並對2022的工作進行部署。「一下子就進入了忙亂繁瑣的境地，開了很多會議，令人心煩意亂的事情不少。」

俞敏洪直言，去年新東方遇到太多變故，因政策、疫情、國際關係等原因，很多業務都處於不確定性中。公司市值下跌90％，營收減少80％，員工辭退6萬人，退學費、員工辭退n＋1（賠償）、教學點退租等現金支出近200億元人民幣。

據了解，新東方年報顯示，截至2021年5月教師人數約5.42萬人。此外，新東方去年底接連關閉K9學科類補教業務，曾有媒體估算，這部分業務就占新東方營收60％，如果按最新財年營收數據，新東方營收將減少25.66億美元。

「過去的半年，在大家的努力下，新東方好不容易生存了下來，還保存了一點實力。」俞敏洪透露，未來，新東方將轉型素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入。

此外，以香港上市公司為主體的新東方在線，創立東方甄選，轉型為農產品篩選與銷售的電商平台，為全國農民提供產品增值服務。事實上，去年12月28日，當時俞敏洪就已完成直播帶貨的首秀。

俞敏洪最後還坦言，「要在不確定性中做確定的事情。」所謂不確定性，就是形勢和政策還在不斷的變化，要配合形勢和政策的改變，隨機應變，尋找符合大政方針的發展機會；所謂做確定的事情，就是永遠做有價值、幫助別人、幫助社會進步的事情，即「修煉自己，造福他人」。