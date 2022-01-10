桃機疫情延燒，胸腔內科暨重症醫師黃軒表示，無論國內外，機場一爆發感染，確診者大都是最底層的工作人員，原因在於上下班搭乘同樣的交通車，使用車內循環系統，忘了把外面新鮮空氣抽進來，感染的機會就會大增。另外，在工作時不自覺摸口鼻，或穿脫防護裝備沒按照標準，也可能造成感染。

黃軒今（10）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，Omicron造成歐洲疫情暴增80%、美國染疫人數增幅更高達90%，因此歐美航線降落在機場的旅客，都有可能被感染，無論國內外，機場若爆發群聚感染，都會是從最底層的工作人員開始，包括清潔人員、保全人員、機場搬運工人及手推車人員。

黃軒點出機場危險的3個情況，機場工作人員上下班搭乘交通車，車內使用「再循環系統」，感染病毒的機會就會大增，研究指出，搭乘交通車通勤，因為車上不會有較好的過濾系統過濾病毒，再加上冬天較冷，多數人喜歡使用車內「再循環系統」，忘了把外面新鮮空氣抽進來，車内髒空氣不斷循環，萬一前面有人咳嗽，後面的乘客就會被汙染。

此外，工作時可能在不自覺的情況下摸眼口鼻，這也就是為何第一線高風險人員進出隔離病房、P4實驗室等，都是兩人一組同進退，以便相互監督彼此。

黃軒說，工作結束後，脫防護衣、口罩、手套及防護鏡，都須遵照標準作業流程進行，不能隨便脫了就丟入垃圾桶，事後還要徹底洗手才可離開工作崗位。以上任何一種狀況發生錯誤，都可能會造成感染。