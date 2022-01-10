動保處接獲民眾通報，照片上可見魚肚有一道傷口（圓圈處），疑為人放置魚類誘導魚鷹前來捕捉以拍攝美照。（新北市動保處提供）

魚鷹每年11月到3月來台度冬季節，在新店灣潭常見魚鷹在空中盤旋，吸引眾多鳥友前來拍攝魚鷹俯衝、獵食英姿，新北市動保處日前接獲民眾通報，有業者創立LINE群組吸引大批攝影人加入拍攝魚鷹捕食畫面，在灣潭沿岸搭建大型遮雨棚，以魚引誘保育類猛禽魚鷹下來捕捉，行為已涉及干擾動物自行覓食及影響警戒能力，為防止脫序行為再次發生，動保處去年12月起成立魚鷹守護隊不定時巡視，以遏止騷擾行為。

為嚇止民眾不當拍攝魚鷹影響生態，動保處近日邀集鳥友、派出所、高灘處組魚鷹守護隊，近日動保處於清晨4點多，天色未亮即前往灣潭巡邏，現場已有數十位拍攝者，見有部分民眾架設偽裝網帳篷企圖誘食魚鷹，動保處向攝影者宣導勿人為干涉，影響鳥類獵食、警戒天性及覓食能力，早晨再由直潭派出所接手繼續巡視，防止騷擾行為再次發生，現場並架設宣導告示牌、移動式監視器，以遏止騷擾行為。

新店灣潭為新店溪曲流處，因有320度大河彎而得名，灣潭水流平緩，河底魚類豐富，每年11月至隔年3月為魚鷹季，天氣好時可見魚鷹在空中盤旋，也因此吸引各國愛鳥人士前來拍攝，已為享譽國際賞鷹熱門拍照點，為捕捉珍貴的生態照片，民眾駕駛小船至河道中央，以魚為誘餌等方式，誘使魚鷹捕食，此舉恐涉觸野生動物保育法第18條規定。民眾如有發現騷擾野生動物，包含以食物引誘干擾自行覓食、或以聲音驚擾、用強烈燈光照射等行為，可蒐證通報動保處將依法辦理。

魚鷹為珍貴稀有保育類野生動物，在台灣屬於冬候鳥，常在新店區灣潭地區停棲，但夏季仍有少部分個體留滯台灣，以人為手法引誘魚鷹捕食，容易使魚鷹逐漸失去獵食及警戒天性，恐影響自然生物鏈，為保育灣潭魚鷹，動保處成立灣潭魚鷹守護隊在12月起，每周不定期在灣潭地區巡邏，也請保七總隊和相關單位加強巡邏以遏止騷擾行為，藉由全民合作守護灣潭魚鷹生態。

新北市動保處表示，不干擾、不餵食、不接觸野生動物才是最佳賞鳥方式，也才能守護維持生態發展，如有騷擾動物的不當行為，恐觸犯野生動物保育法規定，導致野鳥傷亡，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金，請民眾勿為拍攝美照以身試法，尊重生態才能拍出最自然的好照片。