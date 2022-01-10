百萬YouTuber理科太太（Evelyn）與理科先生（John）上月簽字離婚，結束5年夫妻情，雙方雖強調和平分開，John昨（9日）卻在IG數落前妻的不是，理科太太趕緊透過經紀人發3點聲明，兩人共同朋友也出聲爆料，理科太太結婚5年幾乎包辦所有費用，連John來台動外痔的手術都付了，對此，眼科美女醫師黃宥嘉看不下去，今（10日）發文酸理科先生。

黃宥嘉10日在臉書針對理科太太幫John出錢一事評論：「基本上，在台灣就算沒有健保，割痔瘡也很便宜。理論上這麼便宜幫忙另一半出錢理論上是還好，但是如果婚戒、婚禮、一拖拉庫的事由女方出錢，男方卻沒有出力的時候，婚姻停損是必要的。」最後她忍不住感嘆：「現有很多男人夢想倚靠女人，高雄大局為重女士還是建議大家以大局為重，不要養小白臉，也不要勵志做台傭生活才會比較平衡愉快。」

網友紛紛認同表示：「連這些都要女方付錢，這位先生還敢出去抱怨，臉皮厚到可以蓋房子當城牆了」、「美國結婚好像大多本來就是女方出錢，不過戒指給女方出有點...」，還有人消極地認為「幸福婚姻都是假相居多，騙人的」，黃宥嘉回應：「應該有好過。可是如果是以夫妻感情好為賣點的網紅就另當別論啦！」

John昨日在IG發文透露離婚的真實原因，指控理科太太多次以他精神健康不佳以及不能來台灣為由，向法院申請數個禁令，還不讓他將兒子帶回美國，就算在台灣一周也只能見到兒子1、2次，而且兒子送回媽媽身邊會難過大哭，看了相當心痛，詢問網友該如何是好。

理科太太、John認識5年的朋友看到這篇文章，忍不住留言幫女方說話，表示最初是John提離婚，要求離婚訴訟及請律師的費用都由理科太太買單，且結婚5年從婚戒、生產、坐月子、生活費、孩子的教育費，以及2020年John來台灣做的外痔手術都是理科太太付的。2021年疫情期間理科太太希望John回台陪伴家庭，卻換得女方得支付機票、住宿及所有生活費才願意回來，該好友看不下去理科太太長期忍受John的精神暴力與不斷負面情緒扭曲事實，希望John能放過理科太太。

對此，理科太太稍早之前透過經紀人回應：「Evelyn跟我真的不知情也有點被嚇醒，但目前Evelyn希望先跟John私下先好好溝通，不會先做對外回應，可能稍晚一點再跟大家分享。驚擾到大家很抱歉。」

經紀人繼續透露：「理科太太跟友人還為此小爭執了一下，友人則說自己真的氣不過，覺得為什麼一個要女方付機票錢才肯回來的父親，搭配上這篇文章，然後是一直辛苦的媽媽被陰謀論責備，才讓她氣不過留言。但因她們真的是很好的朋友，所以目前理科太太就還是先把時間拿去跟John溝通。」