第79屆金球獎頒獎典禮台灣時間10日早上10點登場，去年因沒有黑人成員與賄賂等爭議影響，遭「阿湯哥」湯姆克魯斯、「黑寡婦」思嘉喬安森等多位巨星出面抨擊，阿湯哥甚至退還3個獎座，Netflix、華納兄弟等也公開抵制，加上近日新冠肺炎變異病毒Omicron肆虐，今年典禮規模縮減為私人聚會形式，沒有現場直播，僅在官方社群網站上即時更新，堪稱史上最黯淡的一屆。

稍早得獎名單公布，電影部門，《犬山記》和《西城故事》分別在劇情類和音樂或喜劇類奪下3獎，並列最大贏家。戲劇類影帝最終由威爾史密斯（Will Smith）擊敗《犬山記》班尼狄克康柏拜區、《馬克白》丹佐華盛頓等勁敵拿下，音樂或喜劇類影帝則頒給《倒數時刻》第2代蜘蛛人安德魯加菲德（Andrew Garfield）。20歲《西城故事》瑞秋澤格勒（Rachel Zegler）打敗艾瑪史東、珍妮佛勞倫斯拿下音樂或喜劇類影后，妮可基嫚（Nicole Kidman）也以《里卡多一家》擊敗「暮光女」克莉絲汀史都華與女神卡卡，拿下戲劇類影后。

威爾史密斯以《王者理查》奪下戲劇類影帝。（華納兄弟提供）

Netflix韓劇《魷魚遊戲》中飾演「001吳一男」的77歲吳永秀勇奪電視部門最佳男配角獎，成為史上第1位獲金球獎的韓星，但《魷魚》入圍3項僅拿1獎，在最佳戲劇類影集和最佳戲劇類影集男主角獎都敗給《繼承之戰》，李政宰爭視弟失利，而該劇莎拉史努克（Sarah Snook）也奪下電視部門最佳女配角獎，成功奪得3獎是本屆最大贏家。凱特溫絲蕾（Kate Winslet）則以《東城奇案》拿下最佳迷你影集或電視電影類女主角。另外，《晨間直播秀》珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）最後也無緣奪下戲劇類視后，最終敗給《豔放80》MJ羅德里格斯。

吳永秀（左）憑藉《魷魚遊戲》成為首位拿下金球獎的亞洲男星，李政宰（右）爭視帝失利。（Netflix提供）

第79屆金球獎得獎名單

【電影類】

最佳導演 《犬山記》珍康萍（Jane Campion）

最佳戲劇類影片：《犬山記》（The Power of the Dog）

最佳戲劇類男主角 ：《王者理查》威爾史密斯（Will Smith）

最佳戲劇類女主角 ：《里卡多一家》威爾史密斯妮可基嫚（Nicole Kidman）

最佳男配角：《犬山記》寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）

最佳女配角：《西城故事》亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）

最佳音樂或喜劇類影片： 《西城故事》（West Side Story）

最佳音樂或喜劇類男主角：《倒數時刻》安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）

最佳音樂或喜劇類女主角：《西城故事》瑞秋賽格勒（Rachel Zegler）

最佳劇本：《貝爾法斯特》肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）

最佳原創歌曲：《007生死交戰》〈No Time To Die〉

最佳原創配樂：《沙丘》（Dune）

最佳外語片：日本《在車上》（Drive My Car）

最佳動畫片：《魔法滿屋》（Encanto）

【電視類】

最佳劇情類影集：《繼承之戰》（Succession）

最佳劇情類男主角：《繼承之戰》傑瑞米史壯（Jeremy Strong）

最佳劇情類女主角：《豔放80》MJ羅德里格斯（Michaela Jaé Rodriguez）

最佳男配角：《魷魚遊戲》吳永秀

最佳女配角：《繼承之戰》莎拉史努克（Sarah Snook）

最佳音樂或喜劇類影集：《天后與草莓》（Hacks）

最佳音樂或喜劇類男主角：《泰德拉索：錯棚教練趣事多》傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）

最佳音樂或喜劇類女主角：《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

最佳迷你影集或電視電影：《地下鐵道》（The Underground Railroad）

最佳迷你影集或電視電影類男主角：《毒疫》米高基頓（Michael Keaton）

最佳迷你影集或電視電影類女主角：《東城奇案》凱特溫絲蕾（Kate Winslet）