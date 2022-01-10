上峰塑膠工業公司廠商吳德霖指出，逃逸外勞嚴重，每年約有10萬人，希望政府能好好重視這塊。（石秀華攝）

勞力發展署署長蔡孟良坦言：目前確實因疫情，怕加強查緝造成破口，但未來仍會加強查緝。（石秀華攝）

勞動部長許銘春表示，移工變移民的政策，最快3月底以前會呈報行政院。 （石秀華攝）

高雄市新商業會理事長劉正光說，大發工業區有傳統產業也有高科技，本國和外籍移工約缺2000人，缺工問題需盡快解決。（石秀華攝）

高雄市產業轉型，加上少子化以及疫情影響，導致傳統及高科技產業就業人口缺乏，其中大發工業區的缺工就高達約2000人，立委林岱樺今（10）日邀請百名廠商代表及勞動部長許銘春等官員舉行座談會，有廠商指出外勞逃逸嚴重、台灣缺工以及移工變移民的政策延宕，恐讓未來經濟發展和就業人口比例失衡，盼政府能重視。

民進黨籍立委林岱樺今天上午在大發工業區舉辦「反映缺工、勞工政策」座談會，會中邀請大發工業區廠商、勞動部部長許銘春、勞力發展署署長蔡孟良等人與會。

上峰塑膠工業公司廠商吳德霖指出，逃逸外勞嚴重，每年約有10萬人，希望政府能好好重視這塊，生活周遭碰到逃逸外勞問題越來越多，落跑後變黑戶甚至成治安問題，甚至防疫破口，政府變成退而求其次。

吳德霖也砲轟政府的「南進政策」是騙人的，菲律賓在蘇比克灣建立一個加工區，所有企業倒光光，只剩一家，因為對當地不了解，要讓台灣企業能落地生根，勿再鼓勵南進，「政府應有所為而有所不為，應作為當有為」。

有興國際股份有限公司總經理余易蒼指出，投資台灣是這幾年政府的德政，回來很多台商，但確實也因為疫情，造成缺工問題，余易蒼表示，外勞2萬5200加上就業經費、贊助費、勞健保，可能超過3萬2000元，會比本國員工更高的聘僱成本，希望贊助費2500能往上調整至6000元，以及聘僱移工的上限調整至50％。

另有廠商提出，指就業人口缺工是否能考量讓表現良好的受刑人也能導入市場，移工變移民的政策放寬等建議。

勞力發展署署長蔡孟良表示，逃逸外勞的問題，過去和移民署和國安團隊以及憲兵隊都在抓外勞，也有查緝獎勵金，目前確實因疫情，怕加強查緝造成破口，但未來仍會加強查緝。

蔡孟良表示，逃逸外勞比例已逐年改善，只是疫情期間偏高，會和移民署協議，如何加強查緝；此外，過去查到逃逸外勞，一案不論人數多寡，非法雇主被查獲可罰15萬至75萬元，但勞動部近日已修正罰則，未來只要查緝一個外勞，一個人頭就罰15萬至75萬，此版本已送行政院審核。

勞動部長許銘春表示，移工變移民的政策，在她上任以來，幾乎每一場業界座談都提出建議是否能延長，但延長還要修法，勞動部已著手修正，基本上6年達一定的技術和薪資門檻，看是否不用修法即可轉換身分留下來，但也不能讓他們一輩子都做特工，因技術門檻要跨部會審議，最快3月底以前會呈報行政院。

林岱樺允諾會建議行政院盡速將移工變移民政策定案，她並指出，對於部分產業台灣缺工的情形，希望勞動部在防疫能做得好的情況下，3到5年內一次補足，並將移工比例調整到50％。

高雄市新商業會理事長劉正光指出，以往產業缺的是水、電、勞工、人才和土地，現在缺的是勞工和人才，劉正光表示，現在高雄正在產業轉型，但現在已非薪資提高就可吸引足夠的就業人才，提高薪資反而成為惡性循環，營建的人工短缺很嚴重，薪資是用天來算。

劉正光說，大發工業區有傳統產業也有高科技，本國和外籍移工約缺2000人，缺工問題需盡快解決，否則經濟發展和就業人口會失衡，需要政府好好思考如何補足。