智原(3035)上月、上季以及去年營收全數創下歷史新高，今(10)日強勢反彈，股價一度攻上漲停218.5元，盤中漲停打開後，午盤維持約5.5%漲幅表現。

智原去年12月營收9.34億元，月增加5.5%，年增加98.5%，創單月營收歷史新高；第四季營收達26.45億元，季增加19.3%，年增加85.0%，也創下單季歷史新高；累計2021年全年營收80.85億元，年增加47.1%，創全年營收歷史新高。

智原2021年主要成長來自供應鏈吃緊、NRE(委託設計)開案恢復動能、IP受惠於聯電晶圓漲價有助權利金提升，新產品MP佔比提升至6成，智原以往每年Design Win約40~50顆IC，隨著開案量堆疊及轉量產，預估未來MP(量產)營收佔比7成以上為常態。

智原的IP主要成長來自聯電(2303)28奈米權利金貢獻度提升及晶圓的漲價效應。展望2022年，供應鏈產能吃緊及智原產能掌握度更高、延續過去新開案轉量產及智能電表訂單回籠等，惟毛利率因晶圓漲價空間有限、量產及智能電錶佔比拉升而趨勢向下。