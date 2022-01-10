美國與日本近年逐步強化印太戰略之際，中國國務委員兼外長王毅9日在科倫坡會見斯里蘭卡外長佩里斯（G.L. Peiris）。王毅建議，可適時召開「印度洋島國發展論壇」，形成合力，共同發展。

大陸外交部網站消息，王毅表示，中斯是長期相互信賴、相互支持的好朋友、好夥伴。中斯友好關係植根於兩國傳統友誼，也得益於雙方頂住壓力、克服困難，弘揚「獨立自強、團結互助」的《米膠協定》精神。疫情未能影響兩國關係，雙方友誼在共同抗疫中進一步昇華。斯國央行為中共建黨百年發行紀念幣，體現斯方對中方的真誠情誼和充分信任。中方願與斯方深化互利合作，為兩國戰略合作夥伴關係不斷注入新的動力。

王毅讚賞斯方在國際事務中秉持公道，支持中方維護核心利益，表示願與斯方一道，共同反對疫情政治化、溯源工具化，堅持團結抗疫的正確方向，共同捍衛國際公平正義。

王毅還表示，此次到訪幾個印度洋島國，感受到各島國有著類似經歷和共同需求，自然稟賦與發展目標也十分接近，具備加強互利合作的有利條件和充分潛力。中方建議可適時召開印度洋島國發展論壇，彙聚共識，形成合力，共同發展。斯里蘭卡可以在其中發揮重要作用。

佩里斯表示，斯中有著傳統而特殊的友好關係，是最誠摯的朋友。患難見真情是兩國關係永恆的主題。斯中已開展全方位、多領域合作，兩國政府溝通密切、黨際交往頻繁、民間往來活躍。斯方對兩國關係現狀高度滿意。去年，斯中央銀行專門為中共建黨百年發行紀念幣，這一史無前例的特殊安排充分反映兩國間的緊密聯繫和深厚友誼。

佩里斯還稱，中國為斯國經濟發展和國家建設提供大量有力支援，為斯國人民帶來巨大福祉，斯方對此始終銘記在心。斯方將繼續堅定奉行一個中國政策，在國際場合堅定支持中方正當主張，堅決反對將疫情政治化的圖謀。