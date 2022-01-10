不少婆媽喜歡到傳統市場買豬肉，可以挑選喜歡的部位，不過一名婦人PO文表示，到市場買豬的肩胛肉（俗稱梅花肉或胛心肉），回家處理時發現，豬肉上有一顆橘色大痘痘，切開後還流出白色液體，讓她十分疑惑，有內行人表示，那其實是豬隻打針後產生的結塊，建議大家少買這個部位的肉。

一名婦人在臉書社團《家常菜》發文表示，她一早去市場買菜，順便買了梅花肉，但晚上處理時發現，豬肉上有一顆橘色大痘痘，還流出白色液體。從照片可見，在肉和肉筋之間，有顆非常明顯的橘色痘痘，該名婦人伸手輕捏，還可以擠出白色的液體，讓她相當緊張，希望有網友能替她解惑。

該名婦人輕輕一捏，捏，還可以擠出更多的白色液體。（圖／翻攝臉書社團家常菜）

不少網友看完直呼好噁心，紛紛建議不要吃比較好，「這塊肉我應該不會吃了，有心裡的障礙」、「感覺就像人的身體長了壞東西一樣」、「快丟了，千萬別吃」、「建議這一塊丟掉，別感到可惜」。

也有網友猜測，這應該是豬的淋巴或肉瘤，切掉就好，「這是淋巴吧，免疫系統的一部份」、「梅花肉常常有肉瘤，以後買里肌肉比較好」、「我老公說是肉瘤不可以吃，把那邊割掉就好」。

不過一名自稱做肉品相關行業的網友透露，這其實是豬隻打針後產生的結塊，建議大家少買這個部位的肉，可以改買里肌肉或松阪肉，不少有相同經歷的網友表示，「之前問過賣豬肉的老板，他也是說是打針留下的結塊物」、「針是打在脂肪裡面，所以不容易消散，容易變成你現在看到的結塊物」。