2022年大陸央企改革吹響「衝鋒號」。近期包含中國國新、保利集團、東方電氣、中國電建等10多家央企相繼召開年度工作會議，部署2022年重點工作任務。其中包含全力以赴穩增長、全面完成國企改革3年行動任務、大力推進科技創新等都成為2022年的央企發展關鍵字。

據《中國證券報》引述大陸國務院國資委黨委書記、主任郝鵬日前在中央企業負責人會議上也指出，2022年要緊緊圍繞「兩增一控三提高」目標，把完成穩增長任務和推動高品質發展結合起來。

中國企業聯合會研究部研究員劉興國認為，今年作為國企改革3年行動的收官之年，研判2022年在6個方面的改革將提速加力，包含如混改進一步深化，職業經理人制度穩妥推進，多元化激勵機制持續建設，國有資本投資運營公司加快組建，併購重組以及國有資產證券化穩步進行。

此外，近日大陸國務院國資委印發《關於加強中央企業融資擔保管理工作的通知》，將加強央企融資擔保管理，實施「兩禁兩控」，包含嚴禁對集團外無股權關係企業擔保、嚴禁對參股企業超股比擔保；嚴控對高風險子企業擔保、嚴控對子企業超股比擔保來達到防範重大資金損失風險。