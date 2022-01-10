劍橋大學資深助理研究員阿里博士（Dr Raghib Ali）稱，英國是全球對抗新冠病毒免疫力最強的國家，因為高達98%的15歲以上民眾，都有一定程度抵抗Omicron的能力。
英國《太陽報》（The Sun）報導，劍橋大學MRC流行病學單位（MRC Epidemiology Unit）資深臨床助理研究員阿里博士引述的是英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）及MRC流行病學單位的統計數據，這些數據整合英國15歲以上民眾接種1劑、2劑、3劑的疫苗接種狀況及染疫情形，依各年齡層按比例繪製圖表，總結出98%的英國15歲以上民眾對Omicron有一定程度的抵抗能力。
這代表這些民眾就算突破性感染Omicron，症狀也可能較輕微，整體重症病例較少。阿里說：「我們可能真的是全世界最免疫的國家。」
他說自己對Omicron疫情的態度不如其他人那樣悲觀，強調和其他國家相比，英國受到非常好的保護，「因為高疫苗接種率，特別是高齡族群，結合自然染疫，尤其是年輕族群，造就了非常高的免疫程度。」
不過他也強調，倫敦以外的英國其他地區疫情尚未達到高峰，住院人數也還未攀上高峰，各地醫院人力短缺已經成為主要問題，即便群體免疫程度高，他仍建議民眾遵守防疫規定。
文章來源：VACCI-NATION UK is ‘most immune country in the world’ as data shows 98% of Brits have ‘some form’ of resistance to Omicron variant
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