公投失利後，國民黨在中二補選與罷昶再敗，引發藍營支持者群起不滿。國民黨立委李德維也開砲，「作壁上觀的，歲月靜好的，可以醒了沒？」他還痛批國民黨主席朱立倫第一時間神隱，危機處理成這樣，一個「孬」字貼上身，支持者將從寒心變唾棄。

李德維說，輸就是輸，有什麼雖敗猶榮，或是策略成功不算輸，這些託辭，都是自欺欺人，只會讓支持者更加寒心，「不要再說了！」黨中央要跟從政黨員們趕快開誠布公地談，大家都在一條船上，「不能你划你的，我划我的，逆水行舟，不進則退還小事，最怕的是船會翻掉，大家一起溺水。」

李德維說，民進黨建立的「新黨國」已經示範了，當他們認真打一場選戰時，那是毫無極限的，可以操控的黨媒，側翼名嘴粉專，可以連續兩個月，24小時地針對顏寬恒，沒事變有事，小事變大事，更別說民進黨的黨公職們，當黨要圍剿誰，那絕對是真的「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，管你原本長什麼模樣，抹黑抹臭到媽媽都不認得。

李德維也意有所指，「作壁上觀的，歲月靜好的，可以醒了沒？」有朝一日，當民進黨把矛頭指向你，對你集火攻擊時，你平時不支援同志，誰要支援你？還是你覺得自己英明神武，雙拳能敵四手，不怕亂拳打死你老師傅？

李德維呼籲朱立倫出來面對敗選結果，一個月輸掉三場選舉，連記者會都不開了，敗選已經很難堪，危機處理成這樣，一個「孬」字貼上身，支持者將從寒心變唾棄。

他也提醒文傳會，不要只會對特定媒體釋放對黨中央有利的訊息，卻完全不顧大局，陷其他同志於不義，文傳會的功能是讓黨更好，不是只為黨主席服務。「支持者不想看我們皮笑肉不笑，假團結，卻是隔江猶唱後庭花，真取暖，支持者要的是真正檢討！」