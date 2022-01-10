新竹市日前通過「喝好水」地方公投，台灣乾淨水行動聯盟與多名縣市跨黨派各級民代10日到市府遞交公投主文草案，希望盡速訂定「廢汙水管理自治條例」。（陳育賢攝）

新竹市日前通過「喝好水」地方公投，台灣乾淨水行動聯盟與多名縣市跨黨派各級民代10日到市府遞交公投主文草案，希望盡速訂定「廢汙水管理自治條例」，市府除由參議陳永源接受，近日也已發出3箭政策，積極朝喝好水努力。

乾淨水行動聯盟表示，此次公投主文包括新竹市應訂定「廢汙水管理自治條例」；明定工業廢水、醫療廢水及其它事業廢水和汙水應以專管回收，並不可排入飲用水取水口或灌溉取水口上游。

而此次公投結果，同意票達13萬1816票，大幅勝過不同意的1萬9581票，並取得投票權人數總額的36.91％。聯盟同時認為，新竹市歷年市長當選人的票數從未獲得13萬票以上，顯見喝好水議題獲得民眾高度共識，要求負責研擬條例的市府，以及負責審議的議會能依據民意訂定自治條例。

民團依公投主文提出的草案包括，設置廢（汙）水汙染管理審議委員會，藉由委員會促進水質管理事權統一；落實水源水質維護，針對新設、既有及未經環評之廢汙水放流口輔導管制，2年內達成廢汙水不得混入飲用水及灌溉水取水口上游之目的；促進水質管理之資訊公開及監測；違反廢汙水自治條例應有相關罰則；以及呼籲新竹縣政府訂定廢汙水管理自治條例，縣民也接力推動喝好水公投案。

市議會民進黨團指出，通過地方性公投後，市府已著手擬定相關的自治條例，爭取在法定期限內送往議會審議。但具地方法律位階的自治條例形成有一定嚴謹的過程，也存在制度內不同法規居間的限制，包括自治條例為地方法規，條例與中央抵觸者無效。

此外，自治條例形成前需要考量行政機關是否有窒礙難行之處，且自治條例應避免立法權凌駕行政專業，造成制度運作上問題，另與此次公投意旨無涉議題不宜納入。

市府今天則除由參議陳永源代表接受民團的草案之外，市府也強調，新竹市日前通過「喝好水」地方公投之後，市府立即啟動「廢汙水管理自治條例」準備作業，包括與民間會談研訂事業廢（汙）水管理策略、成功爭取2024年增加9萬噸石門水庫北水南運、推動公共汙水下水道接管工程等3箭齊發，要早日實現喝好水訴求。