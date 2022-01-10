高雄鳳山區自強夜市出現一名50歲柯姓女竊賊，她9日下午到某飲料店買飲品，卻趁著店家忙碌之際，偷走店家置於一旁手機殼內的1000元鈔票，隨後逃逸無蹤，店家發現後立即報案，警方循線追查發現，該名女賊才在去年底用相同手法竊取某羊肉店財物遭逮，未料，不到半個月又再度犯案，目前警方正全力追緝柯女當中。

柯女去年12月29日佯裝到羊肉店買羊肉湯，卻趁店家忙碌之際，下手偷竊老闆娘放在收銀機旁的皮包，內有3萬2000元現金、信用卡、五倍券3張，店家機警發現報案，警方到場時柯女還與店家發生爭執，經調閱監視器畫面，發現柯女確實有偷竊行為，警方當場將她逮捕，全案依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

未料，柯女交保後竟還學不乖，過沒幾天又再度犯案，這次柯女選在飲料店用相同手法竊取店家財物，她拿到自己點的飲料後，先是喝了2口，隨後向店家提出相關要求，藉以支開店家，偷竊店家放在桌上手機殼內的千元鈔票，得手後徒步逃離現場，但她的不法行徑全被店家的監視器拍下。

目前警方正調閱路口監視器畫面，以車追人深入調查，也已通知柯女到案說明，以釐清案情，但柯女尚未到案，全案警方正積極追緝當中。