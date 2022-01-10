美國五角大廈表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一週後，今天採檢呈陰性反應，他計劃明天重返工作崗位。
國防部發言人柯比（John Kirby）說：「部長很感激他所接種的疫苗發揮效力，他知道疫苗可減輕很多COVID-19重症效應。」
「據我們所知，五角大廈目前沒有其他高層主管感染這種病毒。」
傳染力高的Omicron變異株肆虐導致美國染疫病例激增，美軍上週宣布，將在五角大廈增設限制措施，包括要求大多數職員遠距上班，以及限制官方訪客。
美國五角大廈表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一週後，今天採檢呈陰性反應，他計劃明天重返工作崗位。
國防部發言人柯比（John Kirby）說：「部長很感激他所接種的疫苗發揮效力，他知道疫苗可減輕很多COVID-19重症效應。」
「據我們所知，五角大廈目前沒有其他高層主管感染這種病毒。」
傳染力高的Omicron變異株肆虐導致美國染疫病例激增，美軍上週宣布，將在五角大廈增設限制措施，包括要求大多數職員遠距上班，以及限制官方訪客。
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