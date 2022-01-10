賣冰水的贏過走船的！陽明海運能否領8個月年終仍是未定數，旗下有「歇腳亭」品牌的聯發國際(2756)今日宣布發出大紅包，年終獎金最高8個月，超車六角國際的6個月，羨煞國內餐飲同業。

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際，2021年前三季累計營收達6.14億元，與2020年同期相比成長31％，美加的營收占比高達58％；去年前三季稅後淨利8千5百萬元，純益率13.93 ％，稅後EPS 5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前水準，獲利能力更優於同業。

為激勵與感謝同仁的辛勞，聯發國際董事長鄭凱隆宣佈，公司依照個人考績表現，今年的年終獎金最高可達8個月，中高階主管平均約5個月，全體員工平均約3個月，是歷年來最高。

在疫情期間，聯發國際有如此獲利與福利，主因是「Sharetea歇腳亭」近年來不斷在海外攻城掠地，尤其積極布局美國，預計美國今年第一季將達131家，今年還將插旗產油大國科威特，後勢表現看好。