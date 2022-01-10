周一公布一項產業調查數據顯示，儘管脫歐和成本上升的不利因素，多數英國製造業者認為，2022年的商業環境和生產力將獲得改善。

貿易團體Make UK和資誠會計事務所進行的調查顯示，73%英國製造商認為產業的條件將獲得改善，78%預見了生產力至少溫和的成長。

但是有約三分之二的受訪公司表示，自英國脫歐以來，脫歐問題已經傷害他們的業務近兩年，另外與通膨相關的留住員工和投入成本高漲問題，都對公司造成挑戰。

Make uk執行長Stephen Phipson說，製造業者在過去幾年的動盪中保持如此強勢的位置，現在則需要政府對支援產業做出完全的承諾。

去年由於脫歐和新冠疫情的影響，供應鏈出現中斷情形。有三分之一的受訪企業表示，未來兩年打算把業物搬回英國；而略微超過一半的企業回答說，不打算把任何的生產搬回英國。

根據政府官方數據，英國去年10月製造業產出仍較疫情前的水準低超過2%。

Make UK的調查是在去年11月8日至11月29日進行，對228家公司進行調查。