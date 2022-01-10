受惠於伺服器及網通產品出貨暢旺，金像電(2368)2021年合併營收為266.18億元，創下歷年新高，金像電預估，今年第1季可望優於去年同期，日系外資最新報告認為金像電是穩固數據中心資本支出趨勢的主要受益者之一，給予金像電目標價84元，金像電今天盤中股價力守紅盤之上。

由於布局伺服器/雲端網通成果逐漸顯現，產品組合優化，且蘇州廠營運愈來愈好，金像電業績自2020年起展現強勁成長力道，2021年前3季稅後盈餘為21.08億元，每股盈餘為3.9元，已超越2020年全年獲利，累計2021年合併營收為266.18億元，創下歷年新高。

目前伺服器約占金像電營收50%，雲端網通產品約占20%，NB約20%，基地台等其他產品約占10%；公司也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。

金像電表示，就各產品來看，今年伺服器訂單很好，雲端網通可望較去年微幅成長，NB因去年太好，預估今年將與去年持平，今年第1季會比去年同期好，全年業績也會比去年好。

日系外資最新報告指出，雖然訂單狀況還不錯，但因工作天數減少，我們預估2022年第1季收入將呈現季減，我們認為，由於內容驅動規格升級，金像電將是穩固數據中心資本支出趨勢的主要受益者之一，我們給予金像電「買進」評等，目標價84元。