受惠於CCL廠積極擴產及2021年第3季開始認列營收的IC載板專用含浸設備訂單陸續到手，加上應用於玻纖布、碳纖複合材料及銅箔等設備將於今年及明年貢獻業績，亞泰金屬(6727)訂單交期已排到2023年，公司樂觀看待未來兩年營運，亞泰金屬表示，2022年業績可望較去年兩位數成長，再創歷史新高。

全球5G及電動車新興應用快速成長，帶動高頻高速、低功耗/低雜訊等高階CCL基材及IC載板需求強勁，台灣及大陸CCL廠/IC載板廠積極擴廠，高階直立式CCL含浸設備及IC載板相關設備夯到爆，亞泰金屬為國內最大、全球市佔率超過70%銅箔基板(CCL)高階含浸設備廠，且公司自主研發的新產品線IC載板專用不鏽鋼含浸設備於2021年首度打進IC載板供應鏈，並於2021年第3季開始認列營收，在兩大產業設備需求暢旺下，讓亞泰金屬業績自2021年第2季展現成長力道，並可望一路好到2023年。

2021年前3季IC載板專用含浸設備佔亞泰金屬營收比重近10%，由於IC載板專用含浸設備，在精密度、潔淨度等各項設備要求均較一般CCL設備為高，隨著IC載板含浸設備出貨量持續提升，有助於亞泰金屬設備多元及優化整體產品組合。

在其他自主研發新產品部分，亞泰金屬玻纖布相關應用設備預計於今年進入設備驗收，2023年下半年開始認列，今年也將切入銅箔生產設備市場，而應用於航太、風力發電及電動車等碳纖複合材料相關應用設備亦已完成測試驗證，公司也持續研發並提供客戶更多先進製程設備，以取代日製及德製高價位設備，為公司未來營運增添新動能。

受惠於CCL及IC載板設備出貨放量，亞泰金屬2021年前3季稅後盈餘為1.13億元，年增1.04倍，每股盈餘為5.38元；累計2021年前11月合併營收為11.32億元，年增30.08%。

為因應訂單增加及拓展新產品生產線，亞泰金屬自2021年下半年開始進行新廠興建工程，預計今年底可投入生產，新廠產能規劃將會以軟性基板、被動元件，以及複合材料等水平塗佈相關應用設備為主，預估新廠產能開出後，整體產能可望增加30%以上。

亞泰金屬表示，目前在手訂單達20億元到30億元，其中10多億元設備交期已達2023年，樂觀看待未來兩年營運，預估2022年業績將較去年兩位數成長，再創歷年新高。