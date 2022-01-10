在竹科力行五路的亞東氣體公司，8日發生大量珍珠粉飄散到方圓3公里內，導致寶山鄉大崎村道路、菜園及民宅屋頂被粉塵覆蓋，亞東事發後已負起相關責任，民眾黨立委賴香伶和高虹安等人10日在縣府前呼籲科管局和縣府成立單一窗口，受理民眾申訴，協助受害民眾求償。

縣府環保局副局長羅仕臣說，亞東氣體位在新竹市轄區，8日清晨5時發生珍珠粉飄散，7時完成止漏，洩漏處在9樓的空氣冷凝塔，因塔內閥件鬆脫造成氮氣夾帶珍珠粉噴出，大量粉塵飄到寶山鄉大崎村，該局會協助民眾求償，業者違反空汙法則由竹市環保局裁罰。

大崎村長楊火炎說，亞東粉塵幸好沒毒，外洩事件發生後，也隨即派員並連續3天清洗道路，因粉塵掉到民宅屋頂，會被風吹落，亞東承諾負責民眾洗車費用，菜園生菜被粉塵汙染部分有疑慮，希望做到公平一點。他並遞交陳情書給陳仕臣，請縣府成立單一窗口、專線電話，協助村民要求廠商負起賠償賣任。

亞東氣體協理林采煖對此意外深深致歉，表示事件發生第一時間就與科局連繫，啟動應變小組清洗道路，並持續協助清理民眾住戶粉塵，亞東會負起所有賠償責任。

科管局環安組長陳麗珠表示，會對亞東進行環保和工安不定期查核，督促廠商完成環境清潔，提出事故調查報告，並全面為查廠商高壓設備是否符合相關規定，加強駐場人員訓練，確保此類情不再發生。

賴香伶質疑這件化學粉塵汙染事件發生時，新竹縣市的通報系統在那裡？如有的話第一時間就應該民眾了解正確的資訊，才能避免造生民眾恐慌，若有民眾感到身體不適，要有相關賠償的申訴窗口

高虹安認為，幸好這起粉塵事件不是毒性物質，若是有毒真不敢想像後果有多嚴重，希望科管局和科技部能從小觀大，從公安的角度去盤點，並且跨縣市合作形成一個良好的窗口，她身為教育文化委員會的委員，希望科技部能負起責任。