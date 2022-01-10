康康（左）為妞妞慶功宴站台。（酷思玩娛樂提供）

康康昨（9日）到高雄為妞妞的單曲（最後通牒）慶功宴站台，妞妞出道15年仍堅持演藝崗位，康康百忙中飛奔高雄為妞妞打氣，讓她感動得熱淚盈眶。妞妞20歲時曾參加吳宗憲主持的節目，同場來賓康康對妞妞的舞技留下深刻印象，妞妞去年發行單曲〈最後通牒〉，康康熱力站台，昨妞妞慶功宴上，康康再次情義力挺。

妞妞常到高雄音樂餐廳（藍色狂想）， 欣賞康康的舞台表演，學習前輩的主持及表演技巧。康康看看妞妞單曲在各音樂排行榜成績不錯，加上妞妞今年又要推出新舞曲，讓康康忍不住技癢，透露農曆年後也想為3歲女兒出兒歌單曲，並且跟女兒合唱，記錄與孩子美好的回憶。

5年前康康跟大兒子合出的單曲（咕嘰咕嘰），讓他成就感十足，朋友建議他趕快再生第三個，但康康表示父老子幼，真的有點辛苦，希望在兒女成長過程盡全力照顧陪伴，因此現在更養生運動；康康自認年輕時抱持不婚主義、玩樂太多年，現在需要付出更多努力及代價，因此舉凡不必要的應酬，他都盡量避免。