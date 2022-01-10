「國民女神」安心亞上月出席耶誕活動被媒體逼問情事，透露有「觀察中的對象」，但2022年一開始，她坦承經過觀察後發現彼此不太適合，還是維持普通朋友關係。原本有機會萌芽的感情胎死腹中，安心亞說：「我知道大家都很關心我，不管是唱歌演戲主持或是談戀愛，我都會繼續努力，有好消息會跟大家分享！」

安心亞單身6年多，上個月好不容易有「醞釀多時的圈外友人」，外型是「很有個人魅力的帥」，平常會傳訊息聯繫；但她覺得兩人不合適，加上去年底她全心投入跨年排練，互動已趨近於零。安心亞說：「我就說啊，當我想培養感情的時候，工作就來了，還好我對戀愛比較順其自然，從來不會把它放在我的第一願望。」

的確，才一開年，安心亞的工作運勢就虎虎生風，日前她化身「巴洛克性感妖姬」參與民視高雄跨年晚會，女力十足的20分鐘歌舞和黃金奶造型炸出高收視，成為全台收視第一的跨年晚會；她也擔任微創近視雷射療程擔任品牌大使，去年初接受德國微創雷射視力矯正，和近視「分手」近一年，她說，仍維持超過1.0的視力，「我現在視力看很清楚，新的一年不論是愛情或事業，我都會繼續Smile微笑奮戰！」