社區高中也能出頭天！台中市大甲高中高三生洪宇宸及彭安朵，兩人參加大學特殊選才，以優異表現分別錄取成功大學化學系、中興大學化學系及中興大學數學系，兩位學生全心全意投入喜愛學科領域，為自己打造一把進入頂尖大學的鑰匙。

大甲高中指出，學校在高一新生入學時會提供選課輔導手冊，並說明各學程在高中三年的課程規劃，讓學生可依據自己的興趣專長選讀相關課程。

洪宇宸喜歡自然學程並對化學有濃厚興趣，高一參加自然科學研究社，以自在趣味動手做方式學習化學，加深對化學學習的志趣，高二時因學校提供的課程地圖有開設探索化學、化學議題探究及化學專題實作等多元課程，藉由這些課程的選讀更加深化化學學科的素養，並參加全國性綠色化學創意競賽及台中市科展奪得佳績，以化學領域的優異表現申請特殊選才，錄取成大化學系及興大化學系。

彭安朵從國中開始就對數學有很大的興趣，進到大甲高中後參考學校課程地圖規劃多元選修課程，從高一數理幾何玩彩墨，高二生活數學與數學軟體，到數學議題探究與數學專題實作，透過這些數學領域多元課程深化自己的數學素養；同時積極參加數學競賽，並利用課餘參加台中市科展獲得數學科佳作，高三參加校內數理競賽獲校內第一名，代表學校參加中投區數理競賽複賽，更堅定往數學領域發展發展的信念，經由特殊選才管道錄取中興大學數學系。

大甲高中校長蕭建華表示，新課綱精神強調教學是以學生為主體，學校非常重視學生自我探索及深化學習的需求，學校課程的規劃是以對應大學學群為方向，建立對應大學學群的課程地圖提供學生選課的參考，學生則是依個人的志趣及專長規劃學習地圖，透過課程諮詢教師的輔導選讀相關課程以提升專業能力，深化有興趣學科的知識、情意與技能，證明自己就是大學校系所需要的人才，專注自己的興趣也能上頂大，兩位同學是最佳的例證。