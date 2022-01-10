國民黨主席朱立倫（深藍外套藍領襯衫者）與基層里長、議員座談後，參拜祀典大天后宮。（程炳璋攝）

國民黨主席朱立倫（中）參拜大天后宮，向媽祖神明表達將一步一腳印率領國民黨谷底翻身。（程炳璋攝）

國民黨主席朱立倫（深藍外套者）向大天后宮主委曾吉連致意。 （程炳璋攝）

中二補選、罷昶藍營雙輸 朱立倫「沉默5秒」致歉：任何失敗責難我一肩扛起

國民黨主席朱立倫10日在台南市中西區大天后宮召開黨籍民代座談，針對公投、立委補選罷免2度投票失利，里長、議員炮聲隆隆，朱立倫坦言選舉失敗，願一肩扛起責難，面對年底地方選舉將全力以赴。

台灣立委補選與罷免案剛落幕，朱立倫10日參加國民黨台南市黨部召開的黨籍民代座談會，約有50位黨代表、里長、議員參加。面對公投、補選罷免2度投票結果失利，基層士氣低迷，會議雖不對外開放，但炮聲隆隆傳到會議室外，彼此檢討聲不斷，有黨代表不滿無法暢所欲言，憤而提前離席。

朱立倫在立委補選罷免投票後首度坦承失敗，表明願一肩扛起責難，在民主制度道路上絕不終止。他為這次投票結果向所有支持者道歉，第一時間已致電候選人還有黨工職，感謝大家的辛勞。

聽完基層座談會的檢討聲浪，朱立倫認為傾聽基層聲音，可了解今後應該如何努力，國民黨的腳步不能停止，面對2022地方選舉，要盡快布局、提名候選人，全力以赴。

對於顏寬恒在台中市立委補選一戰落敗，朱立倫認為國民黨必須更努力爭取中間選民、年輕人與淺藍族群認同，尤其在高雄、台南的藍營艱困選區，需結合在地反對民進黨的力量，才有可能打敗擁有府、院、黨，又有網軍與媒體的民進黨。

朱立倫提到2022地方選舉布局，國民黨最困難選區是在台南市，因此要盡快提出候選人，預計農曆年後就會有完整的提名協調策略小組。

朱立倫認為如今的國民黨百廢待舉，每天沉浸的彼此指責與攻擊，無法解決問題，只有透過基層努力，一步一腳印才有可能谷底翻身。